260 Teilnehmer beim Event im Naturbad Buddeln erlaubt beim Xantener Strandcrosslauf

„Vor allem die Kinder hatten sehr viel Spaß. Wenn sie nicht auf der Strecke unterwegs waren, haben sie gebuddelt“, freute sich Anna-Lina Dahlbeck darüber, dass sie „viel Lob“ für die Veranstaltung erreichte. Die Leiterin der Leichtathletik-Abteilung hatte mit ihrem Lebenspartner Christoph Verhalen das Event organisiert. Und beide, die am 25. November bei der Deutschen Cross-Meisterschaft in Perl dabei sind, ließen es sich nicht nehmen, selber an den Start zu gehen. „Ich habe es genossen“, sagte Dahlbeck, die in 27:06 Minuten schnellste Frau über 6000 Meter war. Die Männergesamtwertung gewann Fröhling (22:51) mit großem Vorsprung vor dem Weseler Sascha Hubbert und Fernando Concha aus Xanten.