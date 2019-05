Turnier der „Black Flies“ in Bönninghardt : Bunt gemischt beim Frisbee-Spiel

Turnier der „Black Flies“ in Bönninghardt

So geht’s: Eine Spielerin der Bochumer Mannschaft kurz vor dem Wurf der Scheibe. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Bönninghardt Die „Black Flies“ luden zum zweiten Brennnesel-Cup nach Bönninghardt ein. Nicht nur sportlich war’s ein Erfolg.

Die Sportanlage des BSV Bönninghardt ist die einzige am Niederrhein, auf der zumindest im Ligabetrieb derzeit kein Fußball gespielt wird. Stattdessen wird der Rasen hauptsächlich von den „Black Flies Niederrhein“ des Vereins genutzt. Dort war jetzt an zwei Tagen einiges los. Die BSV-Gruppe, die sich vor drei Jahren gründete, richtete nach 2018 zum zweiten Mal ein Ultimate-Frisbee-Turnier aus. Und die gastgebende Mannschaft erreichte eine starke Platzierung.

Die Sportart stammt ursprünglich aus Amerika und verbindet Football und Basketball zugleich. Ziel ist es, die Scheibe durch präzises Passspiel der Händler (Verteiler) von den Cuttern in der gegnerischen Endzone zu fangen. Jeglicher Körperkontakt ist genauso untersagt wie Laufen mit der Scheibe. Ultimate Frisbee ist also ein hochtaktischer wie extrem laufintensiver Sport und für Börgmann eine reizvolle Freizeitbeschäftigung.

„Egal ob Mann oder Frau. Das Schöne ist, dass die Teams bunt gemischt sind“, sagt der 28-jährige Alpener, für den wie für alle anderen Teilnehmer vor allem der sogenannte „Spirit of the Game“ im Vordergrund steht. Da es keine Schiedsrichter gibt, sind Fairplay-Gedanke und Vertrauen in kniffligen Situationen besonders wichtig.