Vereinsturnier Eintracht Veen : Friedrich und Ingenerf in Veen erfolgreich

Veen Die beiden Eintracht-Reiterinnen gewannen auf dem Gelände am Bergweg die Vereinstitel in der Dressur und im Springen. Das Turnier musste unterbrochen werden, weil sich zwei Pferde losgerissen hatten.

Die Titelkämpfe begannen allerdings nicht wie geplant. Weil zu viele Fahrer in letzter Minute ihre Teilnahme absagten, fand für sie keine Vereinsmeisterschaft statt. So gab’s nur eine Übungsprüfung. In der Dressur wie im Hindernis-Fahren gewann Sir Henry mit Fahrerin Jutta Ahls und Beifahrer Thomas Ahls. Die Schwestern Jule und Emmy Keisers konnten sich mit ihrem Pony Panino in den jeweiligen Dressur-Prüfungen zum Sieg gratulieren.

Als neues Vereinsmitglied sicherte sich Theresa Murner mit Neo die Goldene Schleife im Dressur-Wettbewerb der Klasse E. In der E-Dressur lag Xenia Dahm mit Wisper vorne. Die Vereinsmeisterschaft in der Dressur ging nach zwei Prüfungen an Madeleine Friedrich auf Schwarze Rose, die sich mit einem Notenunterschied von 0,05 vor Nina Keisers mit Be mine forever durchsetzte. Die Prüfungen mussten kurz unterbrochen werden, weil sich zwei Pferde losgerissen hatten und im gestreckten Galopp über den Fahrplatz wegliefen. Sie wurden auf der Hauptstraße in Richtung Sonsbeck wohlbehalten eingefangen.