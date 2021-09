0:2-Niederlage in der Frauen-Regionalliga : SV Budberg trifft in Menden das Tor nicht

Budberg Jürgen Raab, Trainer der Regionalliga-Fußballerinnen, hatte nach der Pleite einen dicken Hals. Erst stand die Mannschaft im Stau, dann verpasste es der SVB, in der ersten Halbzeit die Führung zu erzielen.

Spiele gegen den SV Menden gehören für die Regionalliga-Fußballerinnen des SV Budberg in jene Kategorie, in der es sich angesichts der Entfernung lohnt, einen Bus zu chartern. Weil es bis Menden so manchen Stau gab, war das Team bei der Hinfahrt drei Stunden unterwegs. Wie lang die Rückfahrt gedauert hat, ist nicht bekannt. Nur so viel: Die Stimmung auf dem Weg zurück ins heimische Budberg war nicht die Beste.