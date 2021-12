Frauenfußball : Neuer Trainer beim Bezirksligisten SSV Lüttingen

Thomas Koenen stand bis vor wenigen Wochen noch in Veen an der Seitenlinie. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Thomas Koenen wird sich künftig mit um die Frauen-Mannschaft aus dem Fischerdorf kümmern und die Trainingsleitung übernehmen. Er soll neue Impulse setzen. Der langjährige Coach, Burkhard Euwens, tritt kürzer.

„Burkhard möchte kürzer treten und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mitzuarbeiten“, sagte der 40-jährige Millinger, der künftig für die Trainingsleitung zuständig ist. Koenen meinte weiter: „Nach den vielen Jahren in Lüttingen hat mich Burkhard auch gebeten, neue Impulse innerhalb der Mannschaft zu setzen.“ Euwens senior steht seit 2014 bei den SSV-Frauen an der Seitenlinie. Er möchte sich nun mehr um die organisatorischen Dinge kümmern, so Thomas Koenen, der in Lüttingen schon als Spielertrainer der dritten Männer-Mannschaft aktiv war. In der zweiten Saison-Hälfte will das Trainer-Team die SSV-Fußballerinnen „ins gesicherte Tabellenmittelfeld“ führen. Die Fischerdörflerinnen überwintern als Drittletzter mit 14 Punkten.