Frauenfußball : SV Budberg: Keine Furcht vor dem Angstgegner

BUDBERG Das Team von Jürgen Raab möchte am Sonntag gegen Vorwärts SpoHo Köln endlich die ersten Saison-Punkte einsammeln. Allerdings spricht die bisherige Bilanz gegen die Gastgeber.

Jürgen Raab, Trainer des Frauen-Regionalligisten SV Budberg, wünscht sich einen pannenfreien Sonntag. Dies gilt nicht nur für das anstehende Spiel gegen Vorwärts SpoHo Köln, das um 13 Uhr angepfiffen wird und endlich die ersten Punkte aufs Konto bringen soll. Es fängt schon vorher an, wenn Raab sein Team um sich versammelt um Vollzähligkeit festzustellen. Die ist nämlich nicht immer garantiert, wie er am vergangenen Sonntag und dem mit 1:2 verlorenen Spiel bei Alemannia Aachen feststellen musste.

Vanessa Beyer und Frauke Fleischer, beide gemeinsam angereist, durften sich noch um ihr Auto kümmern, das mit einem Schaden am Straßenrand stand, als ihre Mitspielerinnen schon auf den Platz liefen. Für das Duo begann die Begegnung mit einstündiger Verspätung. Streikt am Sonntag kein Auto, dann sollte Raab keine unerwarteten personellen Einschränkungen befürchten müssen und dem Angstgegner aus Köln eine furchtlose Auswahl entgegenstellen können.

Sechsmal standen sich die beiden Teams in der Regionalliga bislang gegenüber, fünfmal gingen die Punkte zur Sporthochschule. Der Trainer sah zuletzt gute Offensiv-Aktionen, die er sich auch am Sonntag wünscht. Die Kölnerinnen haben nach zwei Siegen am vergangenen Spieltag mit dem 2:4 gegen Aufsteiger Bayer Leverkusen II erstmals die Punkte quittieren müssen und dabei erkennen lassen, dass sie gegen druckvolles Spiel auch nicht pannenfrei bleiben.