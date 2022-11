Frauenfußball-Niederrheinliga SV Budberg vor einem Schicksalsspiel

Man kann es drehen und wenden, wie man will – am Sonntag ist die Frauen-Mannschaft des SV Budberg gefordert. Und zwar in der Art und Weise, dass drei Punkte hermüssen, wenn die Chancen auf den Klassenerhalt in der Fußball-Niederrheinliga nicht auf ein Minimum sinken sollen. „Ganz klar, drei Punkte brauchen wir, wenn wir den Anschluss an einen Nichtabstiegsplatz halten wollen“, gibt sich Trainer Sacha Lubinski keinen Illusionen hinsichtlich der Zielsetzung für das Kellerduell gegen Borussia Bocholt II hin.