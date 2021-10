Niederrhein-Pokal : Budberger Frauen im Eiltempo eine Runde weiter

Rheinberg Die Regionalliga-Fußballerinnen spielten im Niederrhein-Pokal in Mönchengladbach nur 45 Minuten, schossen bis zum Abbruch aber acht Treffer. Der TuS Borth kassierte gegen Velbert eine 0:12-Pleite.

Im Eiltempo durften sich die Fußballerinnen des SV Budberg ihrer Aufgabe in der zweiten Runde des Niederrhein-Pokals entledigen. Zur Halbzeit der Partie beim Landesligisten FSC Mönchengladbach lag der Regionalligist nach Torerfolgen von Elona Sadiku (3), Julia Behrens (2), Sadiat Babatunde, Scarlett Hellfeier und Jennifer Schlittke bereits mit 8:0 vorne, als die ohnehin nur zu neunt an den Start gegangenen Gastgeberinnen nach zwei Verletzungen um das vorzeitige Ende des ungleichen Vergleichs baten und so einer vermutlich zweistelligen Niederlage zuvor kamen.

So steht einmal mehr ein Fragezeichen hinter ihrem Einsatz am kommenden Sonntag, wenn der SVB in der Meisterschaft auf Arminia Bielefeld trifft. Der Zweitliga-Absteiger, im Westfalen-Pokal überraschend schon in erster Runde ausgeschieden, ist nach bescheidenem Saisonbeginn inzwischen wieder auf Betriebstemperatur angekommen und nunmehr seit vier Regionalliga-Spielen ohne Punktverlust. Birker ahnt, was da auf sein Team, das zudem auf Charlyne Silvente Perez verzichten muss, zukommen wird: „Es wird gegen die Arminia sauschwer werden.“