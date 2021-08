Frauenfußall beim SV Budberg : Sina Zorychta gelingt ein Hattrick

Budberg Die Stürmerin erzielte alle Treffer beim 3:0 im Testspiel bei der SSVg Velbert. Trainer Jürgen Raab verteilte Fleißkärtchen an die gesamte Offensive. Zwei Vorbereitungspartien stehen vor dem Regionalliga-Auftakt noch an.

Der 3:0 (0:0)-Testspielerfolg bei der SSVg Velbert allein war schon ein Grund für zufriedene Gesichter im Lager des Frauen-Regionalligisten SV Budberg. Dem Trainer bescherte der Sieg überdies auch noch ein großes Maß an Zufriedenheit. „Für uns ist wichtig, dass wir wieder zu Null gespielt haben, kompakt in der Defensive aufgetreten sind und zudem auf dem Platz viele Trainingsinhalte der vergangenen Wochen wieder zu sehen waren“, erklärte Jürgen Raab seine Vorgaben an die Partie beim Niederrheinligisten.