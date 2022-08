Frauenfußball : SV Budberg bejubelt perfekten Auftakt

Budbergs Schlussfrau Franziska Gareißen (in blau) blieb im ersten Heimspiel ohne Gegentor. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Der Regionalliga-Absteiger gewann die Heimpartie gegen CfR Links aus Düsseldorf mit 2:0. Sascha Lubinski, der neue Trainer der Budberger Frauen, erlebte einen gelungenen Einstand. Ein Doppelschlag in der Anfangsphase war ausschlaggebend für den Erfolg.

Erstes Spiel, erster Sieg: Die Frauen-Mannschaft des SV Budberg hat in der Fußball-Niederrheinliga einen optimalen Start in die neue Saison erwischt. Das Team des neuen Trainers Sascha Lubinski bezwang am Sonntag den CfR Links mit 2:0 (2:0).