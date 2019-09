Frauenfußball : Erster „Dreier“ für Budberg II, Lüttingens Serie reißt

KREIS Den ersten Saison-Sieg eingefahren, den Spitzenreiter entthront und die Rote Laterne weitergegeben – für die Fußballfrauen des SV Budberg II hätte es nicht besser laufen können.

Endgültig angekommen in der Bezirksliga ist Borussia Veen. Der Aufsteiger gewann mit 1:0 (1:0) bei Niersia Neersen. In einer umkämpften Begegnung war Julia Kannegieter die „Frau des Tages“. Sie erzielte in der 51. Minute den entscheidenden Treffer. Gestoppt wurde der Lauf des SSV Lüttingen beim TSV Wachtendonk-Wankum. Die Gäste unterlagen mit 0:1 (0:1). In der 21. Minute musste Torfrau Julia Spolders hinter sich greifen. Lüttingen versuchte alles, aber die Aktionen blieben erfolglos.