Frauenfußball : Donaubauer übernimmt beim SV Budberg für Bretzke

Chris Donaubauer wird bis Saisonende bei der zweiten Frauen-Mannschaft des SV Budberg an der Seitenlinie stehen. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Weil der Coach nicht mit den Spielerinnen der Landesliga-Mannschaft klar kam, trat er nach rund drei Monaten zurück. Chris Donaubauer, Torwarttrainer der Regionalliga-Truppe, springt bis zum Saisonende ein.

Kreutgen wiederum war erst im Sommer dazugestoßen und hatte aus zeitlichen Gründen sein Amt nach acht Partien niedergelegt. Übungsleiter Nummer drei der Landesliga-Truppe in dieser Saison ist Chris Donaubauer, der Torwarttrainer der Budberger „Ersten“. Er soll beim Abstiegskandidaten bis zum Ende dieser Spielzeit an der Seitenlinie die Kommandos geben. Budberg II steht punktgleich mit dem GSV Moers II (beide erst drei Zähler) auf dem letzten Tabellenplatz. In dieser Spielzeit steigt nur das Schlusslicht ab.