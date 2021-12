Handball-Verbandsliga : Frauen der HSG Alpen/Rheinberg vermissen das Glück

Rheinberg Die Heimbegegnung gegen den TV Borken war für den Tabellenvorletzten ein ständiges Auf und Ab. Am Ende stand eine 24:29-Niederlage zu Buche. Am Sonntag steigt das Spiel des Jahres.

Die Verbandsliga-Handballerinnen der HSG Alpen/Rheinberg haben sich in der Heimpartie gegen den TV Borken zwar achtbar aus der Affäre gezogen, am Ende zog die Mannschaft von Trainer Jürgen Mölleken aber dennoch mit 24:29 (8:14) den Kürzeren. Die Begegnung war für den Tabellenvorletzten ein ständiges Auf und Ab. Nach einem schnellen 4:2-Vorsprung kamen die Gäste besser ins Spiel und führten zur Pause deutlich. Nach dem Wechsel hatte die HSG erneut eine bessere Phase, verkürzte den Rückstand auf zwei Treffer. Erneut zogen die Gäste wieder davon, aber die Schützlinge von Mölleken kamen noch einmal bis auf zwei Tore heran, ehe die Borkenerinnen den Deckel auf die Partie machten.

„Die Mannschaft hat sich gut gezeigt. Was fehlte, war das Quäntchen Glück. Dazu haben wir hin und wieder die falschen Entscheidungen getroffen“, sagte Mölleken, der nicht unzufrieden war mit dem Auftritt seines Teams. Jetzt richtet der Coach aber den Blick auf den kommenden Sonntagmittag, wenn die HSG Alpen/Rheinberg beim direkten Konkurrenten SG Überruhr IV antreten muss, mit dem sie nach Pluspunkten gleichauf liegt. „Das ist unser Spiel des Jahres. Darauf werden wir in dieser Woche hinarbeiten, denn dieses Spiel müssen wir unbedingt gewinnen“, so Mölleken. Tore: Ketheeswaranathan; van Megern, Hochstrate (2/1), Gerritzen (7/5), M. Manca, Hetkamp (5), Busch, L. Manca (4), Friedrichs (4), Waldermann (2), Beckmann.