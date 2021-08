Regionalliga-Fußballerinnen verlieren mit 0:1 : Budberger Auftaktniederlage, die das Selbstvertrauen stärken wird

Budberg Frauenfußball: Ein Freistoßtreffer bescherte dem SVB im ersten Spiel der neuen Regionalliga-Saison eine 0:1-Niederlage gegen den VfR Warbeyen. Die Gastgeberinnen verloren nach dem Seitenwechsel den Faden.

Für die Fußballerinnen des SV Budberg begann die neue Spielzeit der Regionalliga West wie die letzte – mit einer Niederlage. War es vor Jahresfrist aber noch ein klägliches 0:8 beim VfL Bochum , so durfte SVB-Trainer Jürgen Raab das gestrige 0:1 (0:0) gegen den VfR Warbeyen durchaus in die Kategorie „unglücklich und ärgerlich“ einordnen.

„Eigentlich bin ich mit allem einverstanden, was die Spielerinnen abgeliefert haben“, fasste Raab das Geschehen auf dem Budberger Kunstrasen zusammen. Sein Team verstand es, den hoch eingeschätzten Gegner, der das letzte Aufeinandertreffen noch deutlich mit 3:0 zu seinen Gunsten entschieden hatte, auf Distanz zum Budberger Tor zu halten. „Wir wussten, dass der VfR viele diagonale Bälle spielt, und darauf waren wir gut eingestellt.“ In der Konsequenz sah das so aus, dass auf Seiten der Gäste im ersten Durchgang ein Lattenknaller zu verzeichnen war – mehr aber auch nicht. Da war es schon aufregender, dass Sina Zorychte in der 29. Minute allein vor der Gästetorhüterin auftauchte, dann aber auch an ihr scheiterte.