Frauen-Handball : Frauen der HSG spielen ideenlos

Sebastian Elbers setzte sich am Sonntagabend mit einem grimmigen Gesichtsausdruck hinters Lenkrad. Während der Autofahrt zurück vom Auswärtsspiel in Rhede, fragte er sich, warum seine Mannschaft so ideenlos auftrat. So kam es, dass die Verbandsliga-Frauen der HSG Alpen/Rheinberg mit 15:22 (10:14) unterlagen. Was ihn vor allem wurmte, war die schwache Chancenverwertung nach dem Seitenwechsel.