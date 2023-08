Handballerinnen verlieren in Bocholt HSG Alpen/Rheinberg ohne Trainer auf verlorenem Posten

Die dezimierten Gäste zeigten viel Einsatz, kämpften vor allem in der Deckung aufopferungsvoll. Die Kräfte reichten allerdings nur für eine Halbzeit. Alpen musste den Gegner nach dem Seitenwechsel ziehen lassen. Julia Hochstrate verletzte sich an der Schulter, Laura Friedrichs schied mit einer Fußblessur aus. Der HSG-Vorsitzende Sebastian Wanders ist guter Dinge, bald einen Trainer präsentieren zu können. „Zumindest was die Spielbetreuung angeht“, sagte er auf Nachfrage.