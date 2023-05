Handball HSG-Frauen überzeugen auch ohne Coach

Die HSG-Frauen rückten noch mehr zusammen und stehen aktuell mit 20:30 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz. Stolz ist die Mannschaft darauf, gegen Lintfort II drei Zähler geholt zu haben. Nach dem 22:22 im Hinspiel gab’s vor wenigen Tagen in Rheinberg einen grandiosen 36:20-Erfolg. Pia Kemkes, die Mitte 2022 mit Dagmar Olfen vom TuS Xanten gekommen war, beteiligte sich mit sieben Treffern. „Die beiden fühlen sich sehr wohl und bleiben uns erhalten“, so Hochstrate. Wie die 26-Jährige sagt, werde nur Larissa Manca aus privaten Gründen ausscheiden. Am Samstag in der letzten Saison-Begegnung in Kempen will es die zentrale Rückraumspielerin nochmals krachen lassen. „Die Gegnerinnen stehen längst als Aufsteiger fest. Ein Punkt für uns wäre der krönende Abschluss“, meint Hochstrate.