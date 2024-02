Xantenerin ist Favoritin über 60m-Hürden Franzi Schuster will in Leipzig zum DM-Titel sprinten

Vom 1. bis 3. März wetteifern die Leichtathleten in Glasgow um die Hallen-Weltmeistertitel. Franziska Schuster, Sprinterin aus Xanten, wäre gerne dabei. Das WM-Ticket möchte die Biologie-Studentin, die am 22. Februar 22 Jahre alt wird, an diesem Samstag lösen. Bei den Deutschen Hallen-Meisterschaften in Leipzig tritt die Läuferin von Bayer Leverkusen als Favoritin über 60m-Hürden an.