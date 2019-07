Olympisches Jugendfestival in Baku : „Notfalls muss ein Hechtsprung her“

Olympisches Jugendfestival in Baku

Werner Speckert, Leichtathletik-Trainer in Xanten, mit Franziska Schuster. Foto: Wolfgang Birkenstock

Xanten Trainer Werner Speckert zum Endlauf von Franziska Schuster in Baku über 100m-Hürden.

Werner Speckert weiß mittlerweile, warum Franziska Schuster nicht einverstanden war mit ihrem Vorlauf über 100m-Hürden beim Europäischen Olympischen Jugendfestival in Baku. „Das Nachziehbein ist nicht richtig gekommen“, sagt der Leichtathletik-Trainer des TuS Xanten, der dem Finale entgegenfiebert. Samstagmorgen um 7.25 Uhr deutscher Zeit werden in dieser Sprintdisziplin die Medaillen vergeben. Und „Franzi“ will eine mit nach Hause nehmen.