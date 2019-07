Olympisches Jugendfestival in Baku : „Franzi“ sprintet in Baku auf den Silberplatz

Medaillen-Freude mit Deutschland-Flagge: Franziska Schuster wurde über 100m-Hürden in 13,53 Sekunden Zweite. Foto: privat

Xanten Die 17-jährige Xantenerin hat sich beim Olympischen Jugendfestival ihren Traum erfüllt. Nur eine Hundertstel fehlte zum Sieg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken René Putjus Von René Putjus Lokalsport-Redakteur Xanten/Rheinberg Autorendetails aufklappen Diplom-Sportwissenschaftler René Putjus (Jahrgang 1975) arbeitet seit 2004 in der Lokalredaktion Xanten und Rheinberg. zum Autorenprofil

13,53 Sekunden. Diese Zielzeit nach 100m-Hürden bescherte Franziska Schuster das ersehnte Edelmetall beim Europäischen Olympischen Jugendfestival in Baku. Die Mehrkämpferin des TuS Xanten wird am Montag am späten Mittag die Silbermedaille im Gepäck haben, wenn das Flugzeug in Düsseldorf landet. Die 17-Jährige verpasste nur um eine Hundertstel Gold. „Das ist weniger als ein Wimpernschlag“, sagte „Franzis“ Heimtrainer Werner Speckert.

Der Ärger, nur ganz knapp geschlagen worden zu sein, hielt sich in Grenzen. Schließich ging die Xantenerin im Finale wie schon im Vorlauf mit einer Erkältung an den Start. „Das ist der absolute Wahnsinn“, resümierte Speckert direkt nach dem Rennen. Was er zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste: „Franzi“ hätte beinahe gar nicht die erste Hürde erreicht. „Ich bin beim Start fast gestolpert und hingefallen. Ich habe mir dann einfach gedacht: Egal. Lauf, lauf, lauf. Konzentriere dich nur auf dich“, meinte sie kurz nach dem Finale. Ihrem Coach war der Fast-Sturz nicht aufgefallen. Für ihn „war der Druck auf die erste Hürde da“. Es folgte ein guter Mittelteil.

„Vor der drittletzten Hürde schaltete die Französin dann auf den Kampfmodus um. Franzi hätte da vielleicht mehr Risiko gehen können“, sagte Speckert. Der Coach fügte noch an: „Das ist aber jetzt völlig egal. Sie hat eine Medaille gewonnen – und das ist fantastisch. Sie hatte die richtige Entscheidung getroffen, nicht über 200 Meter anzutreten, sondern im Hürdensprint zu starten. Franzi war richtig abgezockt.“ Speckert ist überzeugt, dass eine gesunde Franziska Schuster „unter 13,50 Sekunden“ geblieben wäre. So siegte Lea Vendome (13,52), Bronze ging an die Schweizerin Ditaj Kambundji (13,63). Während der Siegerehrung musste Werner Speckert dann schmunzeln. Die Blondine sprang zu früh aufs Siegertreppchen und wurde von einem der Offiziellen drauf hingewiesen, dass sie sich doch bitte noch etwas gedulden möge. „Ganz nach dem Motto: Den zweiten Platz habe ich, den nimmt mir keiner mehr weg“, so Speckert.