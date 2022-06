Xantenerin DM-Dritte über 100m-Hürden : Franziska Schuster bringt Bronze aus Berlin mit

Sonsbeck/Xanten Die Xantenerin wurde in neuer Bestzeit bei der Leichtathletik-DM im Olympiastadion Dritte über 100m-Hürden. Rahel Brömmel aus Sonsbeck erreichte über 1500 Meter den siebten Platz.

Bei der Siegerehrung der Deutschen Meisterschaften in Berlin zum Hürdensprint der Frauen über 100 Meter strahlten zwei Leichtathletinnen von Bayer Leverkusen um die Wette. Marlene Meier stand ganz oben auf dem Treppchen, Franziska Schuster bekam die Bronzemedaille ausgehändigt. „Das war ein tolles Erlebnis“, sagte die gebürtige Xantenerin. Die 20-Jährige war in einem spannenden Finale in persönlicher Bestzeit von 13,32 Sekunden auf den dritten Platz gesprintet. Dabei war sie mit Selbstzweifeln in den Startblock gegangen. Hinter ihr lag ein „unrunder“ Halbfinallauf, wie die Biologiestudentin später meinte.