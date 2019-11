Leichtathletik : „Franzi“ hat sich auch für 2020 viel vorgenommen

Arbeiten weiter zusammen: Trainer Werner Speckert und Leichtathletin Franziska Schuster. Foto: Wolfgang Birkenstock

Xanten Die erfolgreiche Mehrkämpferin wird weiter für den TuS Xanten starten. Pauline Jockweg stößt zur Trainingsgruppe dazu.

Was war das für ein Sportjahr, das hinter Franziska Schuster liegt. Die Erfolge lassen sich in der jetzt veröffentlichten Bestenliste des Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) für 2019 ablesen. Dort wird die Mehrkämpferin des TuS Xanten über 200 Meter auf Rang eins der U18- sowie U20-Klasse geführt. Über 100m-Hürden liegt sie auf Platz zwei. Dritte ist „Franzi“ im 100m-Sprint (beide U18). Und was Trainer Werner Speckert ganz besonders freut: Die Xantenerin wird auch 2020 im TuS-Trikot starten.

„Ich glaube, dass die großen Vereine mittlerweile mibekommen haben, dass sich Franzi in Xanten sehr wohl fühlt und nicht wechseln möchte“, sagt Speckert. Seine Vorzeigeathletin wurde jüngst als „Sportlerin des Jahres“ in der U18-Klasse der Region Nord ausgezeichnet. Der 17-Jährige gehört auch weiterhin dem Bundeskader über die Hürdendistanz an.

Speckerts Trainingsgruppe wird Zuwachs bekommen. Pauline Jockweg wechselt vom Weseler TV zum TuS. Durch den Neuzugang sieht sich der Coach in der glücklichen Lage, mit Schuster, Karla Dohmen und Anna Lena-Berninger eine starke U20-Staffel stellen zu können. „Die Konstellation ist super, die Staffel für mich aber nur ein Nebenprodukt.“ Anna-Lena, die sich im Mai eine Beckenfraktur (Knochenabriss) zugezogen hatte und operiert werden musste, sei auf einem guten Weg zurück zu alter Form. „Sie hat die Verletzung gut verpackt.“