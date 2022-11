Rheinbergs SSV-Chef Frank Tatzel : „Es gibt eine umfangreiche Mängelliste“

Interview Rheinberg Der Vorsitzende nimmt die Stadtverwaltung vor der heutigen Sitzung des Sportausschusses in die Pflicht. Er kritisiert die fehlende Planungssicherheit für Vereine und das Zögern beim Thema Freibadrutsche.

Heute findet der letzte Rheinberger Sportausschuss in diesem Jahr statt. Der Stadtsportverband (SSV) moniert, dass dort nicht über die Haushaltsplanberatungen für das Sachgebiet Sport gesprochen wird. Zudem regt der SSV-Vorsitzende Frank Tatzel an, eine Hausmeister-Stelle für die neue Dreifachturnhalle zu schaffen.

Frank Tazel Nein, leider nicht. Der Stadtsportverband hatte damit gerechnet, dass in der anstehenden Sitzung des Sportausschusses die Haushaltsplanberatungen für das Sachgebiet Sport stattfinden. Gerade für den Sport ist es wichtig, dass die Genehmigung des Haushalts möglichst frühzeitig erfolgt. Ansonsten können diese freiwilligen Leistungen erst verspätet ausgezahlt werden. Für Beschaffungen in diesem Sachgebiet gilt das Gleiche. Durch aktuell extrem lange Lieferzeiten werden dann gar nicht mehr alle Beschaffungen möglich sein.

Tatzel Der Stadtsportverband Rheinberg hat am 6. Juni 2022 vereinbarungsgemäß seine Mitgliedsvereine angeschrieben, den ersten Entwurf der Sportstättenentwicklungsplanung vorgestellt und um entsprechende Rückmeldung gebeten. Am 11. September erfolgte ein Erinnerungsschreiben an die Vereine. Daraufhin verbesserte sich die Rücklaufquote. In der vergangenen Woche erfolgte ein zweites Erinnerungsschreiben mit einer finalen Frist bis zum 30. November 2022. Die eingegangenen Rückmeldungen sollten ausreichen, um zu Beginn des Jahres das nächste Treffen der Koordinierungsgruppe zu terminieren.

Tatzel Der Stadtsportverband Rheinberg unterstützt die Ausführungen der Verwaltung. Die Erneuerung der Wasserrutschbahn im Nichtschwimmerbecken ist für das Underberg-Freibad von großer Bedeutung. Gerade für ein Familienbad ist so eine Rutsche eine besondere Attraktion. Wir können allerdings nicht nachvollziehen, warum die Politik dieser überplanmäßigen Auszahlung nicht schon in der Ratssitzung am 27. September 2022 zugestimmt hat. Durch die Empfehlung zur Beratung zurück an den Sportausschuss ist unnötig viel Zeit vergeudet worden. Sollte die Rutsche nicht rechtzeitig vor der nächsten Freibadsaison fertig werden, so ist die erneute und unnötige Beratung der Grund dafür.