Stadtsportverband Rheinberg Frank Tatzel bleibt SSV-Vorsitzender

Frank Tatzel steht auch weiterhin an der Spitze des Stadtsportverbands (SSV) Rheinberg. Der Präsident des TuS 08 wurde mit seinem Team einstimmig wiedergewählt. Es war eine Mitgliederversammlung, auf der es keine Misstöne gab. Tatzel führte aus, dass in der vergangenen Amtszeit die großen Projekte wie Pakt für den Sport, neue Sportförderrichtlinien und der Sportstättenentwicklungsplan verabschiedet werden konnten. Er bedankte sich bei Bürgermeister Dietmar Heyde und der Verwaltung für die gute Zusammenarbeit. SSV-Finanzvorstand Jörg Gierling konnte einen Überschuss in Höhe von 2500 Euro in 2023 vermelden.