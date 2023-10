Fußball-Kreispokal Moers Flutlicht fällt bei Pokalkrimi in Veen aus

Das letzte Heimspiel am Halfmannsweg gegen den TuS Xanten hatte Borussia Veen in guter Erinnerung behalten. Mit 5:0 schickten die Krähen den TuS im Juni 2022 nach Hause und hatten zu diesem Zeitpunkt noch mal Hoffnung auf die Rettung in der Fußball-Bezirksliga. Doch der Abstieg in die Kreisliga A konnte nicht verhindert werden. Am Mittwochabend wollte die Mannschaft von Thomas Haal den Xantenern erneut ein Bein stellen. Am Ende musste sich der A-Liga-Spitzenreiter im Viertelfinale des Kreispokals aber knapp mit 2:3 (0:0, 1:1) nach Verlängerung geschlagen geben.