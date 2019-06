Fußball-Testspiel : Fischer fackelt nicht lange und trifft

ORSOY 100-jähriges Vereinsjubiläum des SV Orsoy: Schalke kommt mit viel Prominenz an den Gildenkamp. Die mit Ex-Nationalspielern gespickten „Knappen“ langen ordentlich zu. 17:2 heißt es am Ende gegen die Altherren des SVO.

Die „Knappen“, angereist mit einem komfortablen Reisebus, natürlich in königsblauer Farbgebung, kamen nahezu in Bestbesetzung zum SVO. Gerald Asamoah und Klaus Fischer waren dann auch das Ziel der kleinen und großen Autogrammjäger auf der Platzanlage am Gildenkamp. Keine Geschenke allerdings verteilten die Oldies aus Gelsenkirchen auf dem grünen Rasen. Mit 17:2 (7:0) „fertigten“ sie die Altherren des Geburtstagsvereins ab.

Mit diesem Ergebnis durchkreuzten die Königsblauen dann auch den Tipp des Orsoyer 2. Vorsitzenden Rolf Rothgang. „Weniger Gegentore als beim Schalker Auftritt beim SV Sonsbeck“, tippte Rothgang, selbst eingefleischter Schalke-Fan, seit 30 Jahren Dauerkarten-Inhaber in Gelsenkirchen und bereits zum dritten Mal „Strippenzieher“ des S04-Gastspiels in Orsoy. In Sonsbeck hatten die Knappen mit 12:1 vor Wochenfrist gewonnen. Womit Rothgang nicht rechnen konnte, war die kurzfristige Zusage von Fischer und Asamoah, in Orsoy aufzulaufen. „Beide haben ja in Sonsbeck nicht gespielt“, verteidigte der 2. SVO-Vorsitzende seinen völlig misslungenen Tipp. „Aber der Auftritt der beiden war sicherlich für die Orsoyer Zuschauer ein besonderes Highlight“, so Rothgang weiter.