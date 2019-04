Klare Niederlage gegen Spitzenreiter : Fichte-Spieler befassen sich nicht lange mit 0:4-Pleite

Schwer zu stoppen: Krays Fatmir Ferati (r.), hier im Laufduell gegen Fichte-Kapitän Leslie Rume. Foto: Voskresenskyi

Kamp-Lintfort Die Landesliga-Mannschaft denkt schon an das Nachholspiel an diesem Mittwoch.

Nach der 0:4 (0:1)-Heimschlappe gegen Fußball-Landesliga-Primus FC Kray sprintete Trainer Sven Schützek erst einmal in die Umkleide. Nicht, um seinen Roten die Köpfe zurechtzurücken. „Die Spieler sind alt genug, um zu wissen, dass wir zu viele grobe Fehler gemacht haben“, betonte Schützek, „aber wir sollten uns nicht allzu lange mit der Niederlage befassen. Am Mittwoch schon ist Burgaltendorf.“ Um 17 Uhr geht es in Essen wieder um Punkte.

Am Sonntag an der Franzstraße gab es für den Aufsteiger nichts zu erben, auch wenn kurz ein 1:1 im Bereich des Möglichen lag. Per Dropkick und Fallrückzieher (42./45.) hatte zweimal Florian Witte die Chance, die abgefälschte Bogenlampe von Kevin Barra, die zum 0:1 führte (8.), zu egalisieren.

Dann aber ließen die Gastgeber dem Top-Torjäger der Landesliga ein wenig zu viel Raum. Ex-Regionalligaspieler Fatmir Ferati nutzte das mit einem 25-Meter-Treffer in den rechten Torwinkel aus (62.). Mit Übersicht und schönen Steilpässen lenkte Ferati, über weite Strecke eher Fußgänger als Fußballer, viele Gäste-Angriffe. „Das hat schon Qualität, wie er die Räume erkennt und clever nutzt“, lobte Schützek. Trotzdem tat ihm am Ende das 0:4 schon weh. Erst legte Außenverteidiger Baris Özcelik das 0:3 des agilen Yassine Bouchama auf. Dann traf wieder Ferati, diesmal per Freistoß aus 20 Metern Distanz in die linke Ecke. Es war sein 26. Tor im 26. Spiel.

Es lag nicht nur an der Essener Power-Offensive, die der Lintforter Defensive um Kapitän Leslie Rume einiges abverlangt hatte. Es fehlte im Spiel nach vorn auch der Mut. Der offenbarte sich erst mit der Hereinnahme des 18-jährigen Udo da Silva Grasbeunder. Eines seiner Soli hätte fast ins Ziel gefunden. Doch FC-Torsteher Marius Delker hielt glänzend. „Udo hatte zuletzt etwas Oberschenkelprobleme, deshalb konnte ich ihn nicht von Anfang an bringen. Er ist fraglos ein großes Talent. Es wäre aber ein Fehler, ihm vorn die ganze Verantwortung aufzuerlegen“, so Trainer Schützek.