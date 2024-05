Bronzemedaille bei der Duathlon-Meisterschaft Triathlet Fernando Concha steigt aufs DM-Podest

Xanten · Fernando Concha schrammt bei der Duathlon-DM in Alsdorf in seiner Altersklasse knapp an der Silbermedaille vorbei. Ihm fehlen am Ende 40 Sekunden. Sein Ziel, eine Medaille mitzunehmen, hat der 39-Jährige aber erreicht.

06.05.2024 , 15:05 Uhr

Fernado Concha, hier bei der Duathlon-DM im vergangenen Jahr, brachte diesmal die Bronzemedaille aus Alsdorf mit. Foto: www.larasch.de/Larasch

Von René Putjus Sportredakteur in der Lokalredaktion Xanten/Rheinberg