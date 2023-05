Beim Powerman in Alsdorf Concha verteidigt DM-Titel im Duathlon

Fernando Concha war überglücklich, den ersten großen Wettkampf der neuen Saison so erfolgreich absolviert zu haben: „Ich wollte in Alsdorf in die Top drei. Dass es erneut der DM-Titel wurde, ist natürlich genial.“ Er trainiert auf seinen sportlichen Höhepunkt am 25. Juni hin. Bei der Challenge in Roth, einem Triathlon über die Langdistanz, möchte der Xantener unter der Neun-Stunden-Marke bleiben. Dieses Zeit-Ziel will auch Gosebrink beim Ironman in Hamburg am 4. Juni erreichen. Der 38-Jährige nimmt zudem Ende August wieder an der 70.3-Weltmeisterschaft im finnischen Lahti teil: „Ich möchte dort meine Platzierung aus dem vergangenen Jahr toppen und in die Top 20 kommen.“