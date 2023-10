Fußball-Kreisliga A Der TV Asberg beendet die Erfolgsserie der Alpener Viktoria

In Asberg zeigt der Trend derweil in die richtige Richtung. Die Moerser überholten die Alpener durch den Sieg in der Tabelle und sind nun Vierter. Seit dem Rücktritt von Marco Armiento nach Unstimmigkeiten mit einigen Spielern sind die Moerser unter Kevin Schäfer noch unbesiegt und sammelten sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen. Schäfer sprach seiner Mannschaft ein großes Kompliment aus, obwohl ihm am Sonntag in Alpen 14 von 28 Akteuren nicht zur Verfügung standen. „Wir sind geschlossen aufgetreten und haben uns von der ersten bis zur 90. Minute nur auf Fußball konzentriert. Jeder akzeptiert gerade seine Rolle im Team und das ist die Basis für ein tolles Miteinander, um erfolgreich zu sein. Die Jungs setzen das ganz toll um, was wir uns vornehmen.“