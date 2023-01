Schalker Fußball-Profi aus Veen verletzt sich im Trainingslager Bundesliga-Torwart Justin Heekeren droht lange Pause

Justin Heekeren war hoffnungsfroh mit dem Fußball-Bundesligisten Schalke 04 zum Trainingslager nach Belek aufgebrochen. Doch für den Schlussmann aus Veen endete der Aufenthalt an der türkischen Mittelmeerküste abrupt mit einer großen Enttäuschung. Der 22-Jährige, der sich nachdrücklich für einen Platz in der ersten Elf empfehlen wollte, verletzte sich am Donnerstag in einem lockeren Trainingsspiel „Jung gegen Alt“. Heekeren, der als Feldspieler mitwirkte, verdrehte sich ohne Fremdeinwirkung das rechte Knie, konnte nicht weitermachen und musste von zwei Betreuern vom Rasen begleitet werden. Beobachter vor Ort hegten die Befürchtung, dass sich der Schlussmann einen Kreuzbandriss zugezogen haben könnte.