Bundesliga-Torwart aus Veen erleidet Kreuzbandriss Saison-Aus für Schalke-Torwart Justin Heekeren

Für den Veener Fußball-Profi Justin Heekeren ist die laufende Bundesliga-Saison vorzeitig beendet. Der Torwart des Bundesliga-Rückkehrers Schalke 04 hat sich im Trainingslager eine schwere Knieverletzung zugezogen. Wie der Tabellenletzte am Dienstag mitteilte, muss der 22-Jährige am Außenmeniskus und Kreuzband operiert werden. „Wir rechnen mit mindestens sechs Monaten Ausfallzeit. Aber Justin ist jung, er wird sich wieder heranarbeiten, und wir werden ihn mit allem unterstützen, was wir haben“, sagte Sportvorstand Peter Knäbel. Heekeren werde in Kürze in Innsbruck operiert.