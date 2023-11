Sonsbecker Oberliga-Fußballer scheitert in London E-Sportler Jannis Pütz verpasst WM-Gruppenphase

Jannis Pütz, Fußballer des Oberligisten SV Sonsbeck, war als E-Sportler in London mit dem Playstation-Controller im Einsatz. Die besten FC-24-Profis der Welt kämpften bei einem WM-Qualifikationsturnier ums Weiterkommen in die letzten Runde vor dem Finale. Der 26-Jährige, der für Borussia Mönchengladbach in der virtuellen Bundesliga vor der Spielkonsole sitzt, schied in der K.o.-Phase aus.