Hiobsbotschaft für Tabellenletzten : Fatih Sanverdi verlässt SV Orsoy

Fatih Sanverdi (l.) verlässt den SV Orsoy in Richtung Schwafheim. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg-Orsoy Der 28-jährige Angreifer wechselt zum Bezirksligisten SV Schwafheim. Damit verliert der Tabellenletzte der Kreisliga A seinen derzeit besten Torjäger.

Elf Mal in 14 Begegnungen hat der 28-Jährige, der nun fünf Jahre am Gildenkamp gekickt hat, in der laufenden Saison für die Grün-Weißen ins Schwarze getroffen. Ab dem neuen Jahr geht Sanverdi dann allerdings für den Bezirksligisten SV Schwafheim auf Torejagd. Damit bleibt für Sanverdi zumindest die Trikotfarbe gleich, wenn sich auch der Spieluntergrund ändern wird. Denn die Schwafheimer bestreiten ihre Heimspiele noch immer auf einem von vielen generischen Mannschaften gefürchteten Ascheplatz.