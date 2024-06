Neustart nach zwei schwierigen Jahren Fabrice Kempe will Sonsbeck als Sprungbrett nutzen

Sonsbeck · Der 19-jährige Sohn von Ex-Profi Thomas Kempe, der aus der Jugend des MSV Duisburg zum Fußball-Oberligisten wechselt, will nach zwei schwierigen Jahren in Sonsbeck durchstarten. Er kann auf viele Unterstützer bauen, will sich aber auch in Ruhe entwickeln.

14.06.2024 , 12:01 Uhr

Fabrice Kempe, hier noch im Trikot des MSV Duisburg, läuft in der neuen Saison für den SV Sonsbeck auf. Foto: Fupa/MSV Duisburg

Von Andre Egink