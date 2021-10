Hauptversammlung am 24. November : LSB-Fachfrau kommt zum Mitgliedertreffen des TuS Xanten

Karin Schulze-Kersting ist Expertin für Vereinsrecht. Sie wurde eingeladen, weil einige Satzungsänderungen anstehen. Für das neue Vorstandsteam wird noch eine Frau gesucht, die mitarbeiten möchte.

Es wird am 24. November eine ganz besondere Jahreshauptversammlung des TuS Xanten sein. So möchte an diesem Mittwoch nicht nur Heinrich Gundlach nach mehr als 40 Jahren an der Spitze des Innenstadtvereins ausscheiden, auch die Aufgabenstruktur des geschäftsführenden Vorstands soll sich verändern. Zudem musste das Mitgliedertreffen 2021 in der Mensa des Stiftsgymnasiums zweimal wegen Formfehlern bei der Einladung verschoben werden. Auch das wird sicherlich nochmals Thema sein. Auf Wunsch des TuS-Vorstands wird am 24. November eine Vertreterin des Landessportbunds (LSB) NRW anwesend sein. Karin Schulze-Kersting ist Expertin für Vereinsrecht.