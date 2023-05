Joel Aminu ist MVP der Halbfinal-Serie Lintforter Eigengewächs steigt in Basketball-Bundesliga auf

In den vergangenen Tagen durfte in Vechta daher viel gefeiert werden – und Joel Aminu hatte einen großen Teil dazu beigetragen. Im letztlich entscheidenden vierten Spiel der Halbfinal-Serie, das Vechta beeindruckend deutlich mit 112:87 in Giessen gewann, legte der 27-Jährige mit unter anderem sechs erfolgreichen Dreipunktewürfen sensationelle 34 Punkte für seine Farben auf und avancierte damit zum Topscorer der Partie. „Ich bin noch etwas sprachlos, denn so wie das Spiel dann gelaufen ist, hätte ich es auch nicht erwartet. Aber so ist es natürlich umso schöner. Ich habe es mir immer so gewünscht, so in die 1. Liga zu kommen. Jetzt in dem Klub weiter zu spielen, mit dem man den Aufstieg geschafft hat, ist mit nichts zu vergleichen“, sagte Aminu nach der Partie.