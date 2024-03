Erstmals über 6000 Mitglieder Der SV Budberg wird immer jünger

Mit 4343 Mitgliedern ist die Schwimmabteilung die zahlenmäßig größte des Vereins. Christoph Jablonski, der 2. Vorsitzender, blickt auf ein durchwachsenes Jahr zurück: „Durch die starke Abkühlung während der Sommerferien waren unsere Besuchszahlen geringer als in den Vorjahren.“ Hinzu kamen zahlreiche technische Probleme, beispielsweise an der Toranlage. „In diesem Jahr werden wir deshalb eine Reihe von Maßnahmen umsetzen, um einen technischen Zustand zu erreichen, der einen geregelten Betrieb ermöglicht.“ Weil zusätzlich brütende Gänse Kräfte binden, die eigentlich für die Instandhaltung der Anlage zuständig sind, entstehen weitere Kosten. „Wir werden daher nicht umhinkommen, die Mitgliedsbeiträge zu erhöhen“, so Jablonski. Baderöffnung ist am 11. Mai, das Candle-Light-Schwimmen zum Abschluss der Sommerferien findet am 16. August statt.