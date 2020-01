Fußball-Landesliga : Erster Winterpausen-Zugang beim SV Sonsbeck ist fix

SONSBECK Der 18-jährige Daniel Gross kommt für die Defensive. Zwölf Spieler gaben derweil ihre Zusage für die neue Saison.

Nach drei Siegen und zwei Niederlagen in der Vorbereitung auf die Rückserie steht für Fußball-Landesligist SV Sonsbeck am Mittwochabend um 19.30 Uhr beim Oberligisten Union Nettetal der letzte Härtetest vor dem Punktspiel am 9. Februar gegen den SC Kapellen-Erft an. Und vor der Generalprobe vermelden die Rot-Weißen den ersten Neuzugang.