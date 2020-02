Basketball : Erste Saisonniederlage für TuS Rheinberg

Rheinberg Basketball-Berzirksligist unterliegt beim Altenessener TV 2 mit 80:82, bleibt aber an der Tabellenspitze. Marius Wönnmann verletzt sich schwer.

Nun hat es auch den TuS 08 Rheinberg erwischt. Der Basketball-Bezirksligist kassierte nach zuvor 15 Siegen in Folge beim Altenessener TV 2 seine erste Saisonniederlage. Die Mannschaft von Trainerin Anika Illbruck-Schuurmann steht nach dem 80:82 (41:42) jedoch nach wie vor an der Tabellenspitze und weist einen Vorsprung von vier Punkten vor Verfolger BG Duisburg West 3 auf.

Nach dem Wechsel änderte sich an dem Bild nichts. Je länger die Begegnung dauerte, desto mehr glaubte der Tabellenvierte an eine Überraschung, ging dabei aber nicht immer mit sauberen Mitteln zu Werke. Der TuS hielt allerdings dagegen, ging zum Ende des dritten Viertels mit 59:56 in Führung. Nun war es ein offener und harter Schlagabtausch. In der entscheidenden Phase der Partie mussten die Gäste dann auf Nils Rohrbach verzichten, der nach einer unbedachten Aktion das Feld verlassen musste. Eine weitere gravierende Schwächung, denn nun hatte der TuS keinen großen Innenspieler mehr auf dem Feld.