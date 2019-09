Offenes Sportfest der Alpener Vereine : Alpener entdecken olympischen Geist

Alpen Bei der ersten „Alpiade“, die am Sonntag rund um das Schulzentrum stattfand, präsentierten sieben Alpener Vereine sich und ihre Sportarten. Die Zahl der Besucher und Teilnehmer blieb allerdings weit hinter den Erwartungen zurück.

Das Motto „Aktiv in Alpen – Schauen und Staunen, Mitmachen und Spaß haben“ war Programm bei der ersten Alpiade, die am vergangenen Sonntag von insgesamt sieben Alpener Vereinen veranstaltet wurde. In allen Ecken und auf dem Rasen des Sportzentrums an der Fürst-Bentheim-Straße wurde geschaut, gestaunt, gelacht und mitgemacht. Und auch in der Großraumhalle, auf dem Kleinspielfeld an der Sekundarschule und den Tennisplätzen der Viktoria wurde insgesamt fünf Stunden lang Sport getrieben.