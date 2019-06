Erich Nabbefeld : Ein Leben für den Sport

Sonsbeck Erich Nabbefeld hat die Leichtathletikabteilung des SV Sonsbeck ins Leben gerufen und über Jahrzehnte geleitet. Ein Wunsch des 76-jährigen Ehrenmitglieds des SVS hat sich aber noch nicht erfüllt: ein Olympia-Teilnehmer aus Sonsbeck.

Am 17. November 1941 wurde Nabbefeld in Büderich geboren, in Ginderich wuchs er auf, machte sein Abitur in Wesel. Danach folgte ein Studium an der Pädagogischen Hochschule in Köln, als Junglehrer kam er mit 23 nach Sonsbeck und machte sein zweites Staatsexamen an der ehemaligen Hauptschule. 1971 heiratete er schließlich seine Frau Mechthild – „als Gindericher eine Bürkse, das ging eigentlich gar nicht“, erzählt er und lacht seine Frau an, die die beiden Töchter und die zwei Söhne quasi alleine großzog.