Erster Start am 20. April in Moers Die neunte Enni-Laufserie geht früher los

Nach der Premiere im Vorjahr können auch wieder Kinder dabei sein, die mit eigener Wertung an allen vier Veranstaltungen wie ihre Mamas oder Papas an die Starts gehen. Auf alle Teilnehmer warten zwei neue Strecken und nach vielen Jahren auch ein neuer Termin beim Schlossparklauf. Hier wird wegen der in Moers erstmals stattfindenden Baumesse der erste Startschuss eine Woche früher als gewohnt erfolgen. Dann dürften erneut auch mindestens 500 Serienläufer(innen) auf der Sportanlage am Solimare in die Saison starten. Die suchen dann in drei weiteren Wertungsläufen bis zum Finale in Xanten ihre Sieger, die im Schatten des Doms ausgezeichnet werden und wie alle Teilnehmer ihre Urkunden erhalten.