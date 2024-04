Online-Anmeldung endet am Dienstag Schlossparklauf läutet am 20. April die Enni-Laufserie ein

Christina van Hüüt und ihr Freund Christopher Hagenbücher von der LG Alpen haben sich längst für die Enni-Laufserie, die aus vier Etappen besteht, angemeldet. In Moers gehen sie über zehn Kilometer an den Start. Weil der Schlossparklauf diesmal eine Woche eher stattfindet, können die beiden, die seit Oktober 2023 in Schwafheim wohnen, überhaupt dabei sein. Am 28. April steht für sie und 21 andere Mitglieder der LG Alpen der Hamburg-Marathon im Terminkalender. „Für ein Marathon-Training ist der Lauf in Moers zwar suboptimal, aber wir wollen als Neu-Moerser unbedingt mitmachen“, sagt die 37-jährige van Hüüt. „Der Kurs ist schnell und sehr schön zu laufen“, ergänzt Hagenbücher. „Und wir wollen den MTV als Ausrichter unterstützen. Jeder Teilnehmer ist wichtig. Das kennen wir von unserem Stadtlauf in Alpen“, so van Hüüt.