Beim Enni-Brunnenlauf in Sonsbeck haben am Mittwoch (29. Mai 2019) mehr als 1600 Kinder, Jugendliche und Erwachsene mitgemacht - so viele wie noch nie. Die jüngsten Läufer waren drei Jahre alt, der älteste 82. Beim Hauptlauf über zehn Kilometer gab es eine persönliche Bestleistung und einen Streckenrekord. Bilder vom Sportereignis finden Sie hier.