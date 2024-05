Spannende Endspiele um Moerser Jugend-Kreispokal Budberger Jugendteams sichern sich drei Pokalsiege

Sommerliche Temperaturen mit vielen Trinkpausen, beste Verpflegung, spannende und faire Endspiele. Der SV Budberg war am Christi-Himmelfahrts-Feiertag und am Samstag ein würdiger Gastgeber der acht Jugend-Kreispokalfinals. Die Nachwuchsspielerinnen und -spieler der 16 Teams durften sich vor einer starken Kulisse in Szene setzen. Zu den Spitzenzeiten der B- und A-Jugend-Finals waren jeweils knapp 400 Zuschauer vor Ort. Knapp doppelt so viele, auch bedingt durch den „Vatertags-Tourismus“, kamen an beiden Tagen insgesamt vorbei.