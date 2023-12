Fußball-Landesligist verliert einen Aufstiegshelden Budbergs Emir Demiri will zum GSV Moers

Mit zwölf Toren und fünf Assists war Emir Demiri in der Vorsaison maßgeblich an der Bezirksliga-Meisterschaft und dem Landesliga-Aufstieg beteiligt. Anfang dieser Woche beim Dienstagtraining gab er bekannt, nach zehn Jahren im Trikot des SV Budberg einen Schlussstrich beim erfolgreichsten Rheinberger Fußballverein ziehen zu müssen. Er möchte zum GSV Moers wechseln. Dort erhofft sich Demiri eine bessere Vergütung seiner fußballerischen Klasse. Als Hauptgrund für seinen Abschied aus Budberg gibt er finanzielle Schwierigkeiten infolge anhaltender Probleme mit der Ausländerbehörde an. Und die gibt‘s nicht erst seit gestern.