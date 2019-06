0:9-Pleite in der 2. Tennis-Verbandsliga : Eine Klatsche, die Sonsbecks Herren 30 nicht wehtut

0:9-Pleite in der 2. Tennis-Verbandsliga

Kreis In der 2. Tennis-Verbandsliga gewannen die Budberger Herren mit 7:2, glauben aber nicht mehr an den Aufstieg.

Die Alpener Herren 55 haderten in der 2. Verbandsliga mit dem Glück. Die Sonsbecker Herren 30 waren nicht überrascht von ihrer deutlichen Niederlage

Die Herren des TC SW Budberg gehen nach dem 7:2 beim Rochusclub III als Tabellenzweiter in den letzten Spieltag. Mario Lesic, Sven André, Olivier Michalski und Tom Hübel punkteten im Einzel. Dario Durazzo musste seinem Gegenüber erst im Match-Tiebreak (7:10) gratulieren. Lesic/André, Durazzo/Max Hamelmann gewannen ihre Doppel in zwei Sätzen. Michalski/Hübel hatten im Match-Tiebreak mit 10:7 das bessere Ende für sich. An den Aufstieg glaubt Lesic nicht: „Dafür ist der Spitzenreiter zu stark.“