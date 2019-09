DM der Sportschützen : Ein vierter Platz bei der Deutschen Meisterschaft mit 1737 Ringen

Xanten Die Sportschützinnen Franziska Driessen, Marie Huvermann und Anna-Lena Kropmann waren in München als Mannschaft für St. Helena erfolgreich.

Franziska Driessen, Marie Huvermann und Anna-Lena Kropmann haben in München bei der Deutschen Meisterschaft der Sportschützen als Mannschaft für St. Helena Xanten in der Disziplin Kleinkaliber liegend (Jugend) mit 1737 Ringen einen starken vierten Platz erreicht. Anna-Lena schoss 584 Ringe und wurde im Einzel Siebte. Franziska kam auf 574 Ringe – Platz 29.

Franziskas DM-Erwartungen waren größer. Doch von Anfang an lief es nicht so wie gewünscht. „Manchmal ist halt der Wurm drin“, meinte die Schülerin aus Kalkar. So konnte sich „Franzi“ einige „Fehlversuche“ gar nicht so richtig erklären: „Egal, die Fehler werden analysiert, ausgewertet und dann geht’s weiter.“