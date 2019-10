Reitsport : Ein hochkarätiges Premieren-Turnier

Die Deutsche Vize-Meisterin Lara Tönnissen wird in Xanten reiten. Foto: privat

Xanten An der Pferdeleistungsschau für Ponys in Xanten nehmen Teilnehmer aus ganz Deutschland teil.

Auch im Reitsport gehen die Mitgliederzahlen zurück. Vor allem im Nachwuchsbereich bei den unter 14-Jährigen. Darum hat sich die Ponysportförderung „Unterer Niederrhein“ (PSFUN) gegründet. Eine Interessengemeinschaft, die „dem negativen Trend entgegenwirken, jungen Reitern den Einstieg in die Turnierwelt, ihre Entwicklung lokal fördern und sie auf ihrem Weg begleiten“ möchte. In Xanten auf dem Tünglerhof richtet die PSFUN heute und am 3. Oktober das erste eigene Turnier aus. Einige der acht Prüfungen sind sogar bundesweit ausgeschrieben. Fest zugesagt hat unter anderem die Deutsche Vize-Meisterin Lara Tönnissen.